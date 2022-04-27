تقرير: أمراء سعوديون يبيعون ممتلكاتهم في الخارج خشية ان يقوم بن سلمان بمصادرتها

الأمراء يخشون من أن يقوم ولي العهد السعودي بمصادرة ممتلكاتهم كجزء من حربة ضد الفساد

كشفت صحيفة "الوول ستريت جورنال" أمر مثير جدا في صراعات القوى داخل العائلة الحاكمة في السعودية، وقالت إن أمراء سعوديين يبيعون ممتلكاتهم خارج البلاد، بسبب مخاوف من أن يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمصادرتها كجزء من حربه ضد الفساد.

في التقرير بالصحيفة الامريكية افيد أن أمراء سعوديين باعوا ممتلكاتهم في الخارج بقيمة 600 مليون دولار بما يشمل عقارات، قوارب ولوحات فنية في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إنه توجد مخاوف لهؤلاء الأمراء بأن يقوم بن سلمان بإغلاق الحنفية عنهم ويصبحون بدون اي شيء، لذلك هم يحتاجون للمال في وقت الحاجة، من بين الأسماء المعروفة التي ذكرت وقامت ببيع ممتلكاتها نذكر الأمير بندر بن سلطان السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة وأحد رؤساء الاستخبارات السابقين، والذي باع منزلا فاخرا له في لندن بقيمة 155 مليون دولار.وأفيد أيضا أن أمراء سجنوا من قبل بن سلمان في فندق ريتز كارلتون عام 2017 قاموا بخطوات مماثلة.