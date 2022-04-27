إسرائيل: إدانة 7 اشخاص شاركوا في "حفل زفاف الكراهية" عام 2015 بتهمة "التحريض على الإرهاب"

"أفعالي لا تمثل من أنا اليوم، وأنا آسف عليها: وأضاف "لا أعتقد أن هذا يشكل جناية، ويبدو أنني سأستأنف الحكم"

أدانت محكمة الصلح في القدس اليوم الأربعاء سبعة أشخاص بالتحريض على العنف والإرهاب لدورهم في ما يسمى" حفل زفاف الكراهية" عام 2015 حيث تم تصوير يهود من اليمين المتطرف على شريط فيديو وهم يسخرون من طفل فلسطيني مقتول.

وكان من بين المدانين عريس ما يسمى بـ "حفل الزفاف الكراهية"، حيث احتفل الضيوف واستهزأوا بالهجوم القاتل على عائلة فلسطينية في قرية دوما بالضفة الغربية. طبع أحد الحضور صورة الطفل "علي دوابشة، 18 شهرًا) الذي قُتل في انفجار قنبلة حارقة، ولوح بها في الهواء وطعنها بسكين.وقاد مغني الزفاف بعض الأغاني مستخدما نصوص يهودية تشير إلى الانتقام.

وجاء في وثيقة للمحكمة أن "أحد المتهمين أدين أيضا بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. تمت تبرئة المتهم الثامن" وبحسب القانون الإسرائيلي "يعاقب على تهم التحريض بالسجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى" ستعقد جلسة النطق بالحكم في أكتوبر.

وبحسب صحيفة " تايم أوف إسرائيل: نقلا عن القاصي إيتان كوهين قوله: "وجدت أن الطبيعة الاستفزازية للحدث لا يمكن إنكارها، دعوة للانتقام من العرب - أولئك الذين يتجاهلون الخطورة يجب أن يتخيلوا كيف سيكون رد فعلهم إذا كان طفلًا يهوديًا بدلاً من ذلك"

وأضاف كوهين: "كان هذا تعبيرا عن الفرح فيما يتعلق بقتل الأبرياء، بينما تم عزف الأغاني ذات الرسائل الاستفزازية التي تدعو إلى الانتقام، مما أثار غضب الحضور".

وقال أحد المدانين، دوف موريل، على تويتر: "أفعالي لا تمثل من أنا اليوم، وأنا آسف عليها: وأضاف "لا أعتقد أن هذا يشكل جناية، ويبدو أنني سأستأنف الحكم".