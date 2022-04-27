الأردن يحول ورقة مطالب إلى الولايات المتحدة بسحب السيطرة على المسجد الأقصى من أيدي إسرائيل

تسوق الوثيقة ادعاء مركزيا بحسبه تقوم إسرائيل منذ عام 2000 بانتهاك التسوية المعروفة بالستاتوس كوو

قدم الأردن إلى الولايات المتحدة وثيقة غير معلنة قدمت من خلالها مديرية الوقف الأردنية قائمة طويلة من المطالب المبالغ بها بشأن الترتيبات المتعلقة بالمسجد الأقصى، على ما أورد N12. ويدور المطلب الرئيسي حول تجديد ما يسمونه "الوضع التاريخي الراهن"، والذي يستوجب تحويل المسؤولية عن الحرم القدسي، بما في ذلك المجال الأمني، والنظر في زيارات غير المسلمين للمكان إلى أيدي الوقف.

عُقدت ، أمس (الثلاثاء)، قمة حول هذا الموضوع في القاهرة، حضرها العاهل الأردني الملك عبد الله، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، والرئيس السيسي الذي استضاف القمة. ورفضت الإمارات الإقتراح المتعلق بدعوة رئيس السلطة الفلسطينية لحضور القمة، وعليه من المقرر أن يجتمع اليوم في عمان مع الملك عبد الله.

تشتمل الوثيقة الأردنية على تسع صفحات يسردون فيها من منظورهم تسلسل الأحداث حول الحرم القدسي منذ عام 1852. وتسوق الوثيقة ادعاء مركزيا بحسبه تقوم إسرائيل منذ عام 2000 بانتهاك التسوية المعروفة بالستاتوس كوو أي الوضع التاريخي للحرم القدسي وهو الأمر الذي يجب إعادته إلى نصابه. وتتر

وتترتب على هذا المطلب تغييرات بعيدة المدى مقارنة بالوضع الحالي منها

سيصبح الوقف هو الحاكم الآمر فيما يتعلق بزيارة غير المسلمين للمكان (الحرم القدسي) الذي يعتبره اليهود بدورهم مكاناً مقدسًا لهم. ويتطلب الأمر تقديم طلب بشكل مسبق للنظر فيه. ناهيك أنه لن يكوم مسموحًا لقوات الأمن الإسرائيلية بالتمركز في ساحة الأقصى ويجب ترك المسؤولية الأمنية للأوقاف.

كما أنه ستكون للأوقاف وحدها سلطة تنظيم الدخول إلى المسجد لغير المسلمين، بما في ذلك التقيد الصارم باللباس، ومنع إدخال الأدوات التي يستخدمها اليهود في صلاتهم.

أي أن إسرائيل باتت وفق الوثيقة مطالبة بالتخلي عن السيطرة على الحرم القدسي، وعلى الأكثر سيتم نشر قوات الأمن في المحيط الخارجي للمسجد الأقصى