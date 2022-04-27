رئيسة مجلس النواب الألماني تصل إسرائيل قبل يوم من إحياء ذكرى المحرقة"دروس الهولوكوست تتطلب منا عدم السماح بمعاداة السامية"

باربل "أحني رأسي بتواضع إزاء المعاناة التي لا يمكن تصورها لضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الألمان"

وصلت رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ) باربل باس، إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى المحرقة وقالت "دروس الهولوكوست تتطلب منا عدم السماح بمعاداة السامية، مسؤولية ألمانيا لم تنته، نحن نقف إلى جانب إسرائيل".

وأشارت باس إلى أنها تحني رأسها "بتواضع إزاء المعاناة التي لا يمكن تصورها لضحايا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الألمان" بحسب ما أوردته التايمز أوف إسرائيل.

واستقبلت باربل باس من طرف رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميكي ليفي في حفل استقبال خاص في الكنيست.

ووصف ليفي مشاركة باس في ذكرى المحرقة، التي ستبدأ مساء اليوم الأربعاء، بأن"تعبير مهم ومهم عن العلاقة الخاصة القائمة بين الدول، عن المسؤولية التاريخية التي تتحملها ألمانيا عن جرائم الحرب، والتزام ألمانيا بأمن إسرائيل".

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول ألماني رفيع المستوى في احتفال ذكرى الهولوكوست في الكنيست.

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، زارت باس متحف ياد فاشيم لإحياء ذكرى المحرقة في القدس ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء على زيارتها غدا الخميس في حفل وطني بعنوان "وراء كل شخص هناك اسم"، والذي يتم خلاله قراءة أسماء ضحايا الهولوكوست في الكنيست.

وفي السياق نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بيانا خاصا بمناسبة ذكرى الهولوكوست جاء فيه أن "دول الاتحاد يحيي ذكرى اليهود من الرجال والنساء والأطفال ضحايا الهولوكوست الذين قتلوا بوحشية على يد النازيين واعوانهم في احدى أكثر الفترات ظلاما في تاريخ البشر" وأضاف البيان أن "الهولوكوست يشكل وصمة عار في جبين اوروبا لن تمحى أبدا ويجب علينا العمل على الدفاع عن هذه الذكرى بوجه المنكرين كما يجب على الجميع محاربة آفة اللاسامية التي ما زالت للأسف تتنامى في مجتمعاتنا" وأكد البيان على ضرورة "تطوير خطة عملية لمحاربة معاداة اليهود وتخليد ذكرى الهولوكوست"