رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدة وزراء يناقشون الإجراءات الأمنية الخاصة بنهاية شهر رمضان والأعياد الوطنية

سيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في البلدة القديمة في القدس قبل صلاة ليلة القدر (الليلة)وغدا في الحرم القدسي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، بكبار الوزراء ومسؤولين آخرين لمناقشة الإجراءات الأمنية في نهاية شهر رمضان والأعياد الوطنية الإسرائيلية ليوم ذكرى المحرقة ويوم الاستقلال الأسبوع الوشيك.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس ووزير الأمن العام عمر بارليف.

وبحسب إذاعة"كان " العامة الإسرائيلية، كان الغرض من الاجتماع أيضًا هو مراجعة الترتيبات الأمنية المخططة للاحتفالات المسائية بليلة القدر ، والتي تصادف الوقت ، وفقا للشريعة الإسلامية، في القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

وسيتم نشر الآلاف من رجال الشرطة في البلدة القديمة في القدس قبل صلاة ليلة القدر (الليلة)وغدا في الحرم القدسي.

يأتي الاجتماع في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في منتصف أبريل/نيسان الجاري في المسجد الأقصى، مما أثار مخاوف من تصعيد آخر من العنف، بعد عام من التصعيد الذي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحركة حماس في السلطة في غزة.