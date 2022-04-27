إسرائيل: انطلاق فعاليات احياء ذكرى المحرقة " الهولوكوست"في ياد فاشيم بالقدس

يتسحاق هرتسوغ:"يجب أن نستمر في محاربة المظاهر القبيحة لمعاداة السامية التي تظهر في جميع أنحاء العالم"

انطلقت مراسم رسمية لإحياء ذكرى بدء العيد الوطني السنوي لإسرائيل لتكريم ستة ملايين يهودي من ضحايا المحرقة "الهولوكوست" مساء اليوم الأربعاء، وسط تصاعد في معاداة السامية على مستوى العالم وتضاؤل ​​عدد الناجين من المحرقة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وانضم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت وشخصيات متنوعة إلى الناجين من المحرقة في ياد فاشيم ، (النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا الهولوكوست).

و شدد هرتسوغ على أهمية نقل ذكرى المحرقة إلى الجيل القادم، قائلاً إن "التزام الدولة اليهودية تجاهكم أقوى من أي وقت مضى. أنتم عمود النار"وأشار إلى أنه "يجب أن نستمر في محاربة المظاهر القبيحة لمعاداة السامية التي تظهر في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي"

ومن جهته أشار بينيت إلى :الشر الفريد للهولوكوست ورفض محاولات مقارنة الأحداث الأخرى بإبادة اليهود في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية" وقال بينيت: "المحرقة هي التعبير المطلق لآلاف السنين من معاداة السامية" ، متسائلاً عن سبب كره اليهود عبر التاريخ:"الجواب هو أنه لا يوجد سبب لمعاداة السامية ... يبدو دائمًا أنه يجد سببا مختلفا."

الدرس المستفاد لبينيت هو "الوقوف على أقدامنا وتحمل المسؤولية عن مصيرنا والوقوف بقوة وعدم الاعتذار عن نجاحنا" مؤكدا "يجب أن تكون دولة إسرائيل هي الأقوى دائمًا" ، تابع بينيت ، داعيًا اليهود إلى تعميق جذورهم في الأرض.

وكانت رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ) باربل باس، قد وصلت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل لحضور الاحتفال حيث استقبلت من طرف رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ميكي ليفي في حفل استقبال خاص في الكنيست.

جدير بالذكر أن فعاليات يوم الذكرى سابدأ يوم الخميس بدوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد في الساعة 10 صباحا، يليها مباشرة حفل وضع إكليل من الزهور في ساحة وارسو غيتو في ياد فاشيم في القدس.