العاهل الأردني يعقد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني ويؤكد وقوف بلاده مع الفلسطينيين ودعم صمودهم

"العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني مجددا أن الأردن سيقف دائما مع الشعب الفلسطيني ويؤيد صموده"

تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، بالوقوف أمام الشعب الفلسطيني وتأييد صموده" جاء ذلك إثر جلسة مباحثات عقدها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال الديواني الملكي، في تغريدة على تويتر، إن "العاهل الأردني أكد للرئيس الفلسطيني مجددا أن الأردن سيقف دائما مع الشعب الفلسطيني ويؤيد صموده".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد غادر، مساء الأربعاء، رام الله متجها إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين "برفقة كل من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومدير جهاز المخابرات ماجد فرج إلى عمان على متن مروحية أردنية."

وأضاف مصدر، طلب عدم نشر اسمه، أن عباس سيجتمع مع العاهل الأردني عقب مأدبة إفطار يقيمها الملك.

وكان العاهل الأردني وعباس قد اجريا اتصالا هاتفيا، الإثنين المنصرم، "لتدارس آخر تطورات القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى"، وفق بيان للديوان الملكي.