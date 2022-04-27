رئيس الوزراء الإسرائيلي:"حتى حروب اليوم الأكثر خطورة لا يمكن مقارنتها بالهولوكوست"

"الدرس الذي يجب تعلمه من الهولوكوست هو "الاعتماد على أنفسنا فقط. أن نكون أقوياء ولا نعتذر أبدًا عن وجودنا "

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، أنه "حتى حروب اليوم الأكثر خطورة لا يمكن مقارنتها بالهولوكوست"وقال إن "الدرس الذي يجب تعلمه من الهولوكوست هو "الاعتماد على أنفسنا فقط. أن نكون أقوياء ولا نعتذر أبدًا عن وجودنا أو نجاحنا".

وقرأ نفتالي بينيت "ورقة شهادة"، وهي وثيقة رسمية من ياد فاشيم تقدم تفاصيل أساسية عن السيرة ذاتية ليهودية تم إدراجها على أنها ولدت وقتلت في أوشفيتز.وقال بينيت إن "ظروف وفاتها: تم أخذها من والدتها على الفور نصف ساعة بعد ميلادها"، مضيفا أن "والدتها إيرين رايش، ملأت الورقة"وقال: "الهولوكوست حدث غير مسبوق في تاريخ البشرية. أتحمل عناء قول ذلك لأنه على مر السنين تمت مقارنة المزيد والمزيد من الأحداث الخطيرة بالهولوكوست".

وأشار بينيت إلى أنه "لا يوجد حدث في التاريخ ، مهما كان قاسيا، يمكن مقارنته بتدمير يهود أوروبا على أيدي النازيين والمتعاونين معهم" واضاف "إن بناء دولة إسرائيل، الدولة اليهودية في أرض إسرائيل، هو انتصار على أولئك الذين كانوا يسعون إلى تدميرنا. دعونا نتمسك جميعا بهذا الأمر".

جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي ليوم ذكرى المحرقة (الهولوكوست) ، في نصب ياد فاشيم، الواقع في جبل هرتسل في القدس. توتسعى ياد فاشيم إلى تسمية أكبر عدد ممكن من ضحايا المحرقة البالغ عددهم 6 ملايين ضحية.