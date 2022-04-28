ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في الحرم القدسي

واجتماع اسرائيلي أردني سيجري في نهاية شهر رمضان لمناقشة ترميمات بالمسجد الاقصى وزيادة الحراس

وصل نحو ربع مليون مسلم ليلة الاربعاء الى الحرم القدسي لإحياء ليلة القدر وأداء صلوات التراويح، وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان، جاء هذا اعتمادا على ما أعلنته هيئة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

وتوافد عشرات الآلاف من المصلين الى مدينة القدس من كافة مناطق الضفة الغربية، واليلدات العربية في إسرائيل لإحياء الليلة المباركة، والتي تعتير من أهم ليالي الشهر الفضيل، وبالعادة يصل عشرات الالاف في كل عام للحرم القدسي لاحيائها ومواصلة الصلاة حتى صلاة الفجر.

وفي وقت سابق أمس، إجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت تقييمات أمنية مع وزير الأمن بيني غانتس، ومع وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف ومسؤولين آخرين، وقالت هيئة البث الرسمية "كان" ان الالاف من رجال الشرطة سينتشرون في القدس خشية حدوث أعمال عنف، في حين أجرى مسؤولون إسرائيليون خلال الأيام الأخيرة مباحثات مع الأردنيين ومع هيئة الأوقاف الاسلامية في محاولة لتهدئة التوتر المتوقع خلال الأيام القادمة

وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة القدس الفلسطينية صباح اليوم إن إسرائيليين وأردنيين من المتوقع إن يجتمعوا في نهاية شهر رمضان لمناقشة قضايا مرتبطة بالمسجد الأقصى، وقالت المصادر إن الاجتماع سيتركز بمشاريع الترميمات التي ينوي الأردنيون دفعها في الحرم القدسي وزيادة عدد الحراس في المكان.