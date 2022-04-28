إسرائيل تحيي اليوم ذكرى ستة مليون يهودي قتلوا في المحرقة النازية

تنطلق المراسم اليوم مع انطاق صافرات الحداد الساعة العاشرة في أنحاء إسرائيل

تحيي إسرائيل اليوم الخميس ذكرى ستة مليون يهودي قتلوا في المحرقة النازية من خلال فعاليات مختلفة ستجري خلال ساعات اليوم، وستسمع صافرات الحداد على مدار دقيقتين الساعة العاشرة صباحا، وبعدها تبدأ مراسم وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري في متحف المحرقة "ياد فاشيم"، وقبل نصف ساعة من هذا سيقوم رئيس الكنيست ميكي ليفي مع رئيسة البرلمان الألماني بوندستاغ بإضاءة شموع الذكرى في الكنيست.

وفي الساعة الـ11 من صباح اليوم ستقام في ردهة "شاغل" في الكنيست المراسم الرسمية "لكل انسان يوجد اسم" ويتم خلاله قراءه علنية لأسماء ضحايا المحرقة، وسيتم خلاله إضاءه 6 شموع ذكرى من قبل 6 أعضاء كنيست. وفي الساعة الـ13:00 ستبدأ مراسم التأبين الرسمية في "خيمة يزكور" في متحف المحرقة "ياد فاشم"، وفي الساعة الـ14:00 وبعد عامين من عدم اقامته بسبب كورونا، تنطلق مسيرة الحياة في "معسكر اوشفتس" في بولندا بمشاركة الرئيس البولندي أندري دودا وسيشارك الآلاف بمسيرة تبلغ 3 كيلومترات.

وفي الساعة الـ17:30 ستنظم وقفة حركات الشبيبة في متحف "ياد فاشيم" وفي الساعة الـ20:00 يختتم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ فعاليات يوم ذكرى المحرقة.

ويشار الى أنه افتتحت امس أعمال يوم ذكرى المحرقة في الوقفة الرسمية في متحف "ياد فاشيم" بحضور الرئيس يتسحاك هرتسوغ ورئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، وشارك في المراسم ناجون من المحرقة ، أبناء الجيل الثاني وعائلاتهم, وقام خلاله 6 من الناجين بإضاءه الشموع.