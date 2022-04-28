الجيش الاسرائيلي سيجند 6 كتائب عسكرية لنشرها على خط التماس

تجنيد هذه القوات سيتم على مدار مراحل وعلى عدة جولات وذلك لمنع وقوع هجمات جديدة

اصدر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي اليوم أمرا استثنائيا بتجنيد ستة كتائب احتياط عسكرية لنشرها على خط التماس، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الكتائب "ستسمح بانتشار آمن للقوات في قيادة المركز والحفاظ على الكفاءة التشغيلية وروتين التدريب" كما أن استقرار الكتائب التي تم استدعائها بإخطار استثنائي ليس فوريا، وإنما من خلال إخطار لا يقل عن ثلاثة أسابيع.

جزء من الكتائب التي سيتم تجنيدها على مدار عدة جولات في الأسابيع القادمة، سيتم اضافتها الى القيادة المركزية وجزء منها سيستبدل وحدات في الشمال والجنوب، هدف تجنيد الاحتياط هو مواصلة منع خروج مهاجمين تجاه إسرئيل واجتياز لمقيمين غير شرعيين عبر منطقة التماس.

ويشار الى أن الجيش الاسرائيلي بدأ صباح أمس بالعمل في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني خلال اشتباكات مع الجيش الاسرائيلي واصابة اربعة اخرين، وذلك بعد قيام مسلحين في المخيم باشعال اطارات والقاء عبوات ناسفة واطلاق نار تجاه القوات الاسرائيلية.