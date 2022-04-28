تقرير :اجتماع أردني إسرائيلي بعد رمضان حول المسجد الأقصى

كما افادت رويترز ان الاردن تضاعف الجهود التي تبذلها أمام اسرائيل بشأن المسجد الاقصى

أفادت صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم أن مسؤولين إسرائيليين وأردنيين من المتوقع أن يجتمعوا مباشرة بعد شهر رمضان لمناقشة العديد من القضايا التي تتعلق بالمسجد الأقصى والاوقاف الاسلامية

وأفادت المصادر للصحيفة إن الاجتماع سيركز على برنامج السياحة والحراسة في المسجد الأقصى،وذكرت نفس المصادر أن اللجنة المشتركة ستحاول التوصل إلى اتفاق حول كيفية خفض التوترات في المسجد الاقصى ومنع أية أحداث عنف، وسيتم مناقشة زيارات غير المسلمين للحرم القدسي ومشاريع الترميمات والإعمار التي يريد الاردنيون تحريكها، وزيادة عدد حراس دائرة الأوقاف في المكان.

كما افادت رويترز نقلا عن مسؤولين أردنيين وديبلوماسيين غربيين أن الاردن تضاعف الجهود التي تبذلها أمام إسرائيل بهدف إعادة "الوضع القائم" الى الحرم القدسي، ومنع حوادث عنف في المسجد الأقصى والتي من الممكن أن تشعل صراعا واسعا.

وتهدف الجهود الديبلوماسية الجديدة بحسب ما قاله مسؤول اردني رفض الكشف عن اسمه"لمعالجة جذور التوتر وضمان ان الأوضاع لن تنفجر مجددا". وقال إن واشنطن حصلت مؤخرا على ورقة إردنية تعلن بوضوح الموقف الاردني.

وقال ديبلوماسي غربي لرويترز إن الاقتراح الاردني لا يشمل اجتماع لجنة مشتركة مع اسرائيل بخصوص الاماكن المقدسة للمسيحيين والمسلمين في البلدة القديمة في القدس، وبحسب المصادر ، في عمان قالوا للولايات المتحدة ان على إسرئيل انهاء القيود بشأن تجنيد قوة عاملة للوقف الاسلامي المسؤول عن المسجد الاقصى، وأن يعطوه ادارة جميع الزيارات لغير المسلمين في الحرم القدسي ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية.

في حين قال مسؤول اردني لرويترز إن "الاردن تواصل علاقاتها المباشرة مع الاسرائيليين والولايات المتحدة وجهات دولية اخرى بطلب بأن تحترم إسرائيل الوضع التاريخي الذي ساد في مسجد الأقصى حتى عام 2000".