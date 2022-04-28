"يوم القدس العالمي": الجهاد الإسلامي يهدد إسرائيل من خلال عرض لقطات لطائرات مسيرة تحمل اسم “جِنين”

تعهدت حركة الجهاد الإسلامي إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، بتحويل إسرائيل إلى "كتلة من النار واللهب"

هدد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إسرائيل، اليوم الخميس، من خلال عرض لقطات لطائرات مسيرة تابعة للحركة تحمل اسم “جِنين”، في مقطع دعائي، وتعهد إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، بتحويل إسرائيل إلى "كتلة من النار واللهب"، وطالب إسرائيل "بعدم التدخل في المسجد الأقصى".

وقال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة: "على العدو أن يفكر ويسأل نفسه كيف هي طائراتنا بدون طيار اليوم وما هي قدراتها بعد ثلاث سنوات من هذه العملية" وتعهد أبو حمزة بأن الحركة، إلى جانب الفصائل الفلسطينية الأخرى، سوف يحول ذات إسرائيل إلى "كتلة من النار واللهب"، وطالب إسرائيل "بعدم التدخل في المسجد الأقصى"

وقال أبو حمزة: “نكشف اليوم عن مُسيّرة جِنين التي تعمل ضمن الميدان العملياتي في القوة الجوية التي يواصل مجاهدونا تعزيزها وتطويرها، في داخل قطاع غزة المحاصر”.وأضاف أن المُسيّرة تم استخدامها في استهداف سيارة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2019، و”عادت إلى قواعدها بسلام”.

جاء ذلك في خطاب متلفز للناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، بمناسبة ذكرى ما يعرف بـ”يوم القدس العالمي” الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان كل عام. و"يوم القدس العالمي”، هو يوم دعا إلى الاحتفال به مرشد الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني، عام 1979 وحدده بـالجمعة الأخيرة من شهر رمضان، كل عام.