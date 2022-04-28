رئيس وزراء باكستان يصل السعودية في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام

وصل رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إلى المدينة المنورة في السعودية لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه.، مساء الخميس، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" كان في استقبال شريف، بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني, وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.