إسرائيل: الشرطة في حالة تأهب قصوى في البلدة القديمة لمدينة القدس قبل الجمعة الأخيرة من رمضان

نشر ما يقرب من 3000 ضابط في المنطقة خوفا من الاشتباكات، مما يعزز القوات في الأزقة المؤدية إلى الحرم القدسي

تستعد الشرطة الإسرائيلية لتأمين البلدة القديمة في القدس في آخر صلاة الجمعة لشهر رمضان المبارك في الحرم القدسي.وستنشر ما يقرب من 3000 ضابط في المنطقة خوفا من مزيد من الاشتباكات، مما يعزز القوات في الأزقة المؤدية إلى الحرم القدسي، كما سيتم إغلاق عدة شوارع في البلدة القديمة أمام حركة المرور.

وبحسب ما أورده موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستبقى التعزيزات في مكانها خلال الأيام القليلة المقبلة ، قبل عطلة الأسبوع الوشيك التي تتزامن مع يوم ذكرى المحرقة، وعيد الاستقلال، وعيد الفطر، واليوم العالمي القدس.

ودعت الشرطة الإسرائيلية الجمهور إلى توخي الحذر و اليقظة، مشيرة إلى أنها"لن نسمح بالعنف والاضطرابات من أي نوع وسنتحرك ضد مثيري الشغب أيا كانوا".وأضافت أن "نشاط الشرطة في الطرق الرئيسية سيتم تكثيفه من أجل توفير الرد الأمثل ، وستواصل الشرطة الإسرائيلية العمل للحفاظ على النظام العام ومنع الجرائم من أي نوع".

وأمس الأربعاء شارك أكثر من 100 ألف مسلم، في احياء ليلة القدر في الحرم القدسي في القدس.