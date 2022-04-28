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الرئيس الأمريكي بايدن وعد بزيارة إسرائيل في الـ 20 من حزيران القادم

i24news

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الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه حول المزيد من الدعم لجهود الحرب الأوكرانية ضد روسيا في البيت الأبيض في 28 أبريل 2022 في واشنطن العاصمة.
Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه حول المزيد من الدعم لجهود الحرب الأوكرانية ضد روسيا في البيت الأبيض في 28 أبريل 2022 في واشنطن العاصمة.

بحال خرجت إلى حيز التنفيذ ستكون هذه الزيارة الأولى لبايدن إلى إسرائيل منذ أن تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة

من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة تاريخية إلى إسرائيل في العشرين من حزيران/ يونيو القادم تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وفق النشر في N12. 

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ويشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي أيال حولتا قد ناقش في زيارته الأخيرة لواشنطن مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي التي ستتم في 20 حزيران/يونيو الوشيك، بحسب الموقع.

وبحال خرجت إلى حيز التنفيذ فستكون هذه الزيارة الأولى لبايدن إلى إسرائيل منذ أن تولى منصبه كرئيس للولايات المتحدة، الأمر الذي يكسب الزيارة أهمية كبيرة نظرًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين.

وبحسب التقرير فقد دعا بينيت الرئيس الأمريكي لزيارته خلال محادثة جرت بين المسؤولين مطلع الأسبوع ووجدت الدعوة آذانًا صاغية عند بايدن الذي أعلن أنه يعتزم زيارة إسرائيل في الأشهر المقبلة. 

وهنأ رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الفصح، وأطلعه على جهوده لوقف العنف والتحريض في القدس.