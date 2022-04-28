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إسرائيل:رئيس القائمة العربية الموحدة يلتقي بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعمان

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عضو الكنيست عن الحزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس في المؤتمر الدولي للمعهد في تل أبيب ، 11 أبريل ، 2022
Avshalom Sassoni/FLASH90عضو الكنيست عن الحزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس في المؤتمر الدولي للمعهد في تل أبيب ، 11 أبريل ، 2022

"الملك عبد الله لا يريد تصعيدا. علينا أن نرى ما يمكن فعله حتى لا يحدث ما حدث هذا العام مرة أخرى العام المقبل"

التقى رئيس حزب القائمة العربية الموحدة في إسرائيل منصور عباس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان  الاثنين المنصرم ، وناقش الطرفان الوضع في القدس وسبل منع التوترات في الحرم القدسي، بحسب ما أورده موقع "والا نيوز" الإسرائيلي.

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وقال منصور عباس لموقع "والا" "الملك عبد الله لا يريد تصعيدا. علينا أن نرى ما يمكن فعله حتى لا يحدث ما حدث هذا العام مرة أخرى العام المقبل".

وجرى اللقاء بين الرجلين على هامش مأدبة الإفطار - وهي الوجبة المسائية التي يستخدمها المسلمون للإفطار خلال شهر رمضان - في قصر الملك. كما تمت دعوة ممثلين فلسطينيين من القدس الشرقية والمجتمع العربي الإسرائيلي.

وبحسب ما نقله موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي كبير ، فإن عباس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برحلته قبل زيارته لقصر الملك. ولم يعترض رئيس الحكومة الإسرائيلية ، لكنه لم ينقل أي رسالة إلى عبد الله الثاني عبر عباس.

وعهد رئيس القائمة العربية الموحدة بتفاصيل زيارته الى الاردن لوزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد خلال اجتماع أمس الاربعاء.