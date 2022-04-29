اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي وإلقاء حجارة على حائط المبكى

بعد صلاة الفجر: اشتباكات عنيفة في الحرم القدسي

اندلعت اشتباكات صباح اليوم (الجمعة) بين فلسطينيين وقوات الشرطة الاسرائيلية في الحرم القدسي. وبعد صلاة الفجر، لوح ملثمون بأعلام حماس ورشقوا الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية. وهتفوا: "سنضحي بأرواحنا من أجل الأقصى". قامت قوات الشرطة بتفريقهم.

وبحسب الشرطة، شارك المئات من الفلسطينيين في الاشتباكات، بعضهم ملثّمون، وبدأوا في إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية على الجزء الخلفي من حائط المبكى. وقالت الشرطة إن إحدى الحجارة وصلت على ما يبدو ساحة حائط المبكى، مضيفة: "بعد أن واصل المشاغبون إلقاء الحجارة لفترة طويلة، أجبرت قوات الشرطة تحت قيادة قائد منطقة القدس على دخول منطقة الحرم القدسي واستخدام وسائل تفريق الاضطرابات لصدها".

واعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة أكثر من عشرة فلسطينيين جراء الاشتبامات في المسجد الأقصى فجر اليوم وهذا بعد استخدام القوات قنابل الغاز ووسائل تفريق المظاهرات.

يتواجد ما يقارب الـ 3000 ضابط شرطة في البلدة القديمة بالقدس استعدادًا لصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، والتي ستقام ظهرًا، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 100000 مصلي مسلم.

وكانت الشرطة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأية حالة من الاضطرابات التي حدثت صباح اليوم. في محاولة لتهدئة الأوضاع قبل صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان.