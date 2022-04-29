تستعد شرطة القدس لصلاة الظهر التي يزيد فيها عدد الشباب عن صلاة الفجر

بعد عدة ساعات قام خلالها حوالي 300 شاب عربي بالتظاهر صباح اليوم (الجمعة) في منطقة المسجد الأقصى بعد صلاة الفجر في الحرم القدسي، تستعد شرطة القدس لصلاة الظهر التي يزيد فيها عدد الشباب عن صلاة الفجر ومن المتوقع أن يشارك 100،000 مسلم.

وقال مسؤول كبير في منطقة القدس لموقع Ynet بعد الاضطرابات التي شملت رشق الحجارة وإطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام حماس: "لقد عملنا بحزم لنص لأولئك الذين قاموا بأعمال الشغب فقط".

وحضر حوالي 20000 شخص صلاة الفجر واقترب العديد منهم من الجسر الغربي وساحة حائط المبكى. وألقي حجر على ساحة حائط المبكى ولم تقع اصابات وتم القبض على اثنين منهم.

وقال مسؤول الكبير في لواء القدس إنه فوجئ برؤية بعض المصلين المسلمين حاولوا منع الشباب من مخالفة الأمر. "أنا أخدم في قوة الشرطة منذ 22 عامًا وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها غالبية الأشخاص يقفون أمام هؤلاء المشاغبين، في محاولة لصدهم".

وواضاف "عقب نهاية شهر رمضان، تتجهز الشرطة للهدف التالي الأسبوع المقبل: وهو عيد استقلال إسرائيل الرابع والسبعين وفي نفس الوقت احياء الفلسطينيين لذكرى النكبة". ولا يستبعد لواء القدس احتمال اندلاع أشتباكات وقالوا "سنبقى دائما في حالة تأهب عملي رغم نهاية شهر رمضان."

أدى العدد الكبير من الاشتباكات العنيفة في جميع أنحاء القدس إلى تقديم 18 لائحة اتهام في الشهر الماضي التي وقعت في باب العامود والمدينة القديمة في العاصمة. وتضم كل لائحة اتهام قدمها مكتب المدعي العام في لواء القدس العديد من المتورطين، وبالتالي تم تقديم لوائح اتهام كاملة ضد عشرات الشباب من شرق المدينة.