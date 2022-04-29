إيران تحتفل بـ"يوم القدس العالمي" المناهض لإسرائيل بعد عامين من تعليق جراء انتشار وباء كورونا

هتف المتظاهر ون "الموت لإسرائيل"و "الموت لأمريكا". واضرمواالنار في الأعلام الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.

خرج آلاف الإيرانيين في مسيرات حاشدة، اليوم الجمعة للاحتفال بـ"يوم القدس العالمي" السنوي المناهض لإسرائيل المقرر في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، "وسط دعوات أطلقها المشاركون في المسيرات تندد بإسرائيل والمتعاونين معه من المطبعين"

وردد المتظاهرون في العاصمة الإيرانية ومدن أخرى في أنحاء الجمهورية الإسلامية هتافات "الموت لإسرائيل" و "الموت لأمريكا". كما أضرم المتظاهرون النار في الأعلام الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية.

وعرض التلفزيون الحكومي في وقت لاحق مجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية المعروضة في المسيرة ، والتي وصفها بأنها "ضاربة إسرائيل".

ولا تعترف إيران ، التي يحكمها نظام الملا الإسلامي المتشدد ، بإسرائيل وتدعم حماس وحزب الله

بدأت إيران الاحتفال بـ"يوم القدس العالمي" الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بعد الثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة آية الله روح الله الخميني.