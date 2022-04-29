القائد العام للحرس الثوري الإيراني يهدد: "إسرائيل لن ترى عامها الـ80"

"القتال ضد إسرائيل لا يدور حصرا على الجبهة الإيرانية وأن جميع المسلمين في العالم يفتحون جبهة لمواجهتها"

هدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، إسرائيل بأنها "ستختفي من خريطة العالم قبل نهاية العقد الجاري"قائلا:"أوجه رسالة لقادة إسرائيل في يوم القدس العالمي بأنها لن ترى عامها الـ80 بكل تأكيد" (أي عام 2028).

وشدد المسؤول البارز على أن القتال ضد إسرائيل "لا يدور حصرا على الجبهة الإيرانية"، مضيفا أن "جميع المسلمين في العالم يفتحون جبهة لمواجهة إسرائيل".

جاءت تصريحات فدوي، في حديث إلى وكالة "فارس" شبه الرسمية على هامش مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي"، بأن "الثورة الاسلامية قد شهدت انتصارات عديدة خلال هذه السنوات، وإن شاء الله ستحتفل قريبا بتحرير فلسطين".