إسرائيل: أكثر من 160 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

شارك المئات من الفلسطينيين في الاشتباكات، بعضهم ملثّمون، وبدأوا في إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية

ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في ​القدس​، بأن "160 ألفًا تمكنوا من الوصول إلى الأقصى قادمين من محتلف المدن والقرى في البلاد والضفة الغربية، إضافة إلى القدس، أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل، رغم الإجراءات المشددة".

وأوضحت مراسلة وكالة "وفا" ال​فلسطين​ية، أن "القوات الإسرائيلية انتشرت منذ ساعات الصباح في مختلف أزقة المدينة ونشرت الحواجز الحديدية ودققت في هويات المواطنين الداخلين للمسجد الأقصى والقدس القديمة" مشيرة إلى أنه السلطات "منعت مئات المواطنين من دخول اامسجد الأقصى إلا لمن هم فوق الـ45 أو من يحملون تصاريح".

واندلعت اشتباكات صباح اليوم الجمعة، بين فلسطينيين وقوات الشرطة الاسرائيلية في الحرم القدسي بعد صلاة الفجر، حيث لوح ملثمون بأعلام حماس ورشقوا الحجارة وأطلقوا الألعاب النارية. وهتفوا: "سنضحي بأرواحنا من أجل الأقصى". وقامت قوات الشرطة بتفريقهم.

وبحسب الشرطة، شارك المئات من الفلسطينيين في الاشتباكات، بعضهم ملثّمون، وبدأوا في إلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية على الجزء الخلفي من حائط المبكى. وقالت الشرطة إن إحدى الحجارة وصلت على ما يبدو ساحة حائط المبكى، مضيفة: "بعد أن واصل المشاغبون إلقاء الحجارة لفترة طويلة، أجبرت قوات الشرطة تحت قيادة قائد منطقة القدس على دخول منطقة الحرم القدسي واستخدام وسائل تفريق الاضطرابات لصدها".

وكان إسرائيل قد نشرت ما يقارب الـ 3000 ضابط شرطة في البلدة القديمة بالقدس استعدادًا لصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وكانت الشرطة في حالة تأهب قصوى تحسبا لأية حالة من الاضطرابات التي حدثت صباح اليوم. في محاولة لتهدئة الأوضاع قبل صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان.