فرنسا: مجلس الدولة يعلق تنفيذ مرسوم حل "لجنة العمل من أجل فلسطين"

مجلس الدولة:"إجراء الحل ينطوي على اعتداء خطير وغير قانوني بشكل واضح على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير"

علق مجلس الدولة الفرنسية في بيان، اليوم الجمعة، تنفيذ مرسوم حل "لجنة العمل من أجل فلسطين" وأشار البيان إلى أن "إجراء الحل ينطوي على اعتداء خطير وغير قانوني بشكل واضح على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير".

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت في مارس/آذار المنصرم حل هذه الجمعية متهمة إياها بـ "الدعوة إلى الكراهية والتمييز والعنف" و "التحريض على الأعمال الإرهابية".

وفي السابق تم حل جمعيتين مؤيدتين للفلسطينيين مقرهما في فرنسا، وهما "لجنة العمل الفلسطيني" و "جماعة فلسطين العقيمة" ، في 9 آذار / مارس بقرار من مجلس الوزراء.

وتقدم "لجنة العمل من أجل فلسطين"، ومقرها بوردو (جنوب غرب)، نفسها، بحسب موقعها، على أنها جمعية تعمل "من أجل إعمال الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني"، ولا سيما "حق عودة الشعب الفلسطيني". اللاجئون، أي تحرير أرض فلسطين العربية ".كما تقول الجمعية إنها تندد بـ "الصهيونية كحركة استعمارية وعنصرية"

وأشار مرسوم الحل المتعلق به إلى "دعمه لمختلف التنظيمات الإرهابية" الذي "يسير جنباً إلى جنب مع إضفاء الشرعية على الأساليب الإرهابية، حيث يدعي واضعوها أنها في مصلحة الشعب الفلسطيني أو تستهدف مصالح إسرائيل".