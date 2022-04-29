نصر الله: "في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على الوجود الإيراني في المنطقة، فإن إيران قد تهاجم إسرائيل مباشرة"

جسن نصر الله"العمليات المنفردة كشفت مستوى الأمن الهش وعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن اكتشاف المجاهدين"

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إسرائيل من استمرار "عدوانها على الوجود الإيراني في المنطقة" ، قائلاً إن "إيران قد تهاجم إسرائيل مباشرة"ودعا الدول والجيوش العربية إلى توجيه رسالة واضحة لإسرائيل تقول لهم.. زوال القدس والمسجد الأقصى تعني زوال إسرائيل".

وأكد حسن نصر الله أن إيران أبلغت دول المنطقة التي طبعت مع إسرائيل أن أي اعتداء عليها انطلاقا من هذه الدول سيتم الرد على هذه القواعد في هذه الدول". وأضاف أن "مسألة فلسطين هي جزء من ديننا وإيماننا وكرامتنا ونحن أمة لا يمكن أن تتخلى عن إيمانها وعقيدتها ولا عن كرامتها"واعتبر أن "الخط الجهادي العسكري أثبت أن إسرائيل تقهر وليست قدرا وليست هي المتفوق بالمطلق وقد ألحقنا بها الهزيمة وراء الأخرى".

جاءت تصريحات حسن نصر الله بمناسبة "يوم القدس العالمي"، مشيرا إلى أنه "منذ بداية تأسيس إسرائيل عمل رعاته وسادته وحركته الصهيونية من أجل تثبيت وترسيخ وحماية هذا الكيان وعملوا على مسارات عديدة منها مسار النسيان"، مضيفا: "اليوم من خلال أحداث السنوات الماضية وهذه السنة، نؤكد أن مسار النسيان سقط".

وتابع نصر الله: "من هذه المسارات مسار التيئيس وإن ييأس الشعب الفلسطيني والأمة من إمكانية استعادة فلسطين والمقدسات الإسلامية والفلسطينية".

وأضاف نصر الله: "منذ عام حتى اليوم تطورت مسارات المقاومين وحركات المقاومة التي يخشاها العدو ويعمل على تفكيكها..مسار العمليات الجهادية في داخل 48 والضفة وخصوصا العمليات المنفردة أحدث هزة عنيفة لدى الكيان"، مشيرا إلى أن "العميات المنفردة تمثل تصاعدا نوعيا جديدا في مسار المقاومة في فلسطين" وتابع "العمليات المنفردة كشفت مستوى الأمن الهش وعجز الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن اكتشاف المجاهدين"، مؤكدا أن "العمليات المنفردة تمثل تطوراً خطيرا جدا بالنسبة للاحتلال لأنها لا تحتاج إلى غرف عمليات ولا إلى إمكانيات هائلة".