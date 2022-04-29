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  • تقرير: تركيا تستدعي السفير الألماني لديها على خلفية قضية المعارض عثمان كافالا

تقرير: تركيا تستدعي السفير الألماني لديها على خلفية قضية المعارض عثمان كافالا

AFP

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متظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في اسطنبول في 26 أبريل 2022 خلال تجمع حاشد لدعم زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا. حكمت محكمة تركية في 25 أبريل / نيسان 2022 ،
Yasin AKGUL / AFPمتظاهرون يرفعون لافتات ويهتفون بشعارات في اسطنبول في 26 أبريل 2022 خلال تجمع حاشد لدعم زعيم المجتمع المدني عثمان كافالا. حكمت محكمة تركية في 25 أبريل / نيسان 2022 ،

استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس الى وزارة الخارجية في الساعة 17,30 من جانب مدير الشؤون الأوروبية

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، أن الحكومة التركية استدعت، اليوم الجمعة، السفير الألماني لدى أنقرة ردا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته "تم استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس الى وزارة الخارجية في الساعة 17,30 من جانب نائب الوزير ومدير الشؤون الأوروبية فاروق كيمكجي".