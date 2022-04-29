تقرير: تركيا تستدعي السفير الألماني لديها على خلفية قضية المعارض عثمان كافالا

استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس الى وزارة الخارجية في الساعة 17,30 من جانب مدير الشؤون الأوروبية

أفاد مصدر دبلوماسي تركي، أن الحكومة التركية استدعت، اليوم الجمعة، السفير الألماني لدى أنقرة ردا على استدعاء في وقت سابق للسفير التركي لدى برلين احتجاجا على حكم بالسجن مدى الحياة بحق المعارض التركي عثمان كافالا.

وقال المصدر الذي لم يشأ كشف هويته "تم استدعاء السفير الألماني في أنقرة يورغن شولتس الى وزارة الخارجية في الساعة 17,30 من جانب نائب الوزير ومدير الشؤون الأوروبية فاروق كيمكجي".