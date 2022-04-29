الضفة الغربية:مقتل إسرائيلي بعملية اطلاق نار قرب مستوطنة ارئيل وفرار المنفذ

تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان: عن"تقارير أولية عن حادث اطلاق نار بالقرب من أريئل. التفاصيل قيد الفحص".

ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية"كان"، مساء الجمعة، أن إسرائيليا قتل بإطلاق نار قرب مستوطنة "أرئيل" في شمالي الضفة الغربية، في ما تحدث الجيش الإسرائيلي في بيان: عن"تقارير أولية عن حادث اطلاق نار بالقرب من أريئل. التفاصيل قيد الفحص".

واشارت هيئة البث "كان" إلى أن "القتيل هو حارس أمن في المستوطنة توفي بإطلاق نار في مدخل المستوطنة الإسرائيلية" في ما فر منفذ العملية، وتحدثت على أن "الشبهات هي أن شخصين أطلقا عليه النار من سيارة وفرا من المكان.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "وصلت قوات كبيرة من الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث وبدأت في البحث عن المشتبه بهم"