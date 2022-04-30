سفير إيران في بغداد يؤكد أن السعودية وطهران اتفقتا على بناء الثقة

أضاف إيرج مسجدي، أن "إعادة فتح السفارتين في البلدين مرهون بما ستصل إليه المفاوضات المستقبلية"

أكد السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي، أمس الجمعة، أن المملكة العربية السعودية وإيران اتفقتا، خلال جولة المفاوضات الخامسة التي جرت في العراق مؤخراً، على خريطة مفاوضات مستقبلية، مشيرا إلى أن "الاتفاق العام بين السعودية وإيران يتضمن 3 قضايا هي: بناء الثقة، والتعاون الثنائي في أمور مثل الحج والعمرة وسفارات الجانبين، والتعاون في قضايا إقليمية ودولية أخرى".

وأضاف إيرج مسجدي، أن "إعادة فتح السفارتين في البلدين مرهون بما ستصل إليه المفاوضات المستقبلية"، معتبراً أن "تحديد إطار تفاوضي كان أمراً مهماً للجانبين"، مؤكدا أن "كلا الجانبين كان مهتماً في الجولة الأخيرة بوجود إطار مستقبلي للتفاوض"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكانت الخارجية العراقية، قد أكدت الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حضر الجولة الأخيرة من المفاوضات، والتي قد تكون بداية لعودة العلاقات الدبلوماسية، فيما قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن البلدين توصلا لاتفاق.

ومن جانبها، أفادت وكالة "نور" الإيرانية، السبت الماضي، أن "جولة خامسة من المحادثات بين ممثلين عن إيران والسعودية عقدت في العاصمة العراقية بغداد"، مشيرة إلى أن "صورة أوضح لإحياء العلاقات بين البلدين تشكّلت خلال هذه الجولة"، مؤكدة إن "مسؤولين عراقيين وعُمانيين رفيعي المستوى أدوا دوراً مهماً في عقد الاجتماعات المشتركة بين ممثلي البلدين".

يشار إلى أن المفاوضات السعودية الإيرانية في العراق بدأت قبل عام، لكنها لم تحدث خرقاً حقيقياً في الخلاف القائم بين البلدين، ولم تحقق النتائج المرجوة منها حتى الآن رغم التصريحات المتفائلة التي يطلقها الإيرانيون بين الحين والآخر.