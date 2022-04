وزير الإعلام اليمني يؤكد أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة الأممية من أول يوم

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الجمعة، أن جماعة الحوثي خرقت الهدنة منذ اليوم الأول في مختلف جبهات القتال، مؤكدا أن "الجيش الوطني رصد 1924 خرقا من جانب الحوثيين للهدنة منذ إعلانها قبل نحو ثلاثة أسابيع".

وأضاف معمر الإرياني، أن "الانتهاكات توزعت في مختلف جبهات القتال بعدة أنواع من الأسلحة في مأرب والحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف وأبين ولحج"، مشيرا إلى أن "الخروقات المشار إليها حدثت بواقع 573 في جبهات محور تعز و406 في حجة و399 في مأرب و330 في الحديدة و152 في الجوف و49 في الضالع وتسع في صعدة وأربع في أبين واثنين في لحج"، حسب موقع العربية.