تقرير: احباط محاولة ايرانية لاغتيال ديبلوماسي إسرائيلي في إسطنبول

مسؤولون إسرائيليون أكدوا صحة ما ورد بموقع المعارضة الايرانية عن احباط محاولة الاغتيال

افادت موقع "واينت" الاخباري نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن جهاز الموساد الإسرائيلي أحبط مؤخرا محاولة اغتيال قام بها فيلق قدس لأحد الموظفين في القنصلية الإسرائيلية في مدينة إسطنبول التركية مؤخرا.

جاء هذا بعد تقرير نشره موقع المعارضة الايرانية "ايران انترناشيونال" الذي يبث باللغة الفارسية من العاصمة البريطانية لندن. وبحسب مسؤولين ديبلوماسيين، فقد خطط المنفذ أيضا لقتل جنرال أمريكي كبير في ألمانيا وصحافي في فرنسا.

هذه ليست المرة الاولى التي يحاول بها الايرانيون استهداف مسؤولين إسرائيليين في العالم، وفي اسطنبول على على وجه الخصوص، وذكر التقرير الايراني ان المنفذ يتبع لوحدة 840 في فيلق قدس، والتي تلاحق معارضي النظام في ايران ومسؤولين غربيين إضافيين.

وأضاف الموقع الايراني أنه اعتمادا على وثائق حصل عليها اعترف هذا المنفذ بأنه حصل على مبلغ 150 ألف دولار، وإنه كان سيحصل على مبلغ مليون دولار اضافية بالاستعانة بتجار مخذرات.