أردني حاول اجتياز الحدود الى إسرائيل -منتحلا شخصية زوجته

الاردني اثار شبهات موظفي الأمن في الحاجز الحدودي وبعدها كشف عن هويته

اعتقلت السلطات الاسرائيلية أمس الجمعة مواطنا اردنيا على معبر جسر "اللنبي" وذلك بعد انتحاله شخصية زوجته الفلسطينية التي تعيش معه، وبحسب النشر في موقع "واينت" أثار الرجل شكوك موظفي الأمن الاسرائيليين الذين يعملون في المعبر الحدودي، وتم اقتياده للفحص، وهناك كشف عن هويته الحقيقية.

واتضح من خلال التحقيق أن الرجل أراد الدخول إلى أراضي السلطة الفلسطينية، ونقل حاليا للتحقيقات مع الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، حيث اعترف بعد التحقيقات معه إنه لأسباب شخصية لم يرغب بتوثيق دخوله الى إسرائيل، وفي أعقاب ذلك أعيد الى الاردن.

وصرح مسؤول إسرائيلي في سلطة المطارات، المسؤول عن المعابر الحدودية لموقع "واينت" بأن المواطن الأردني كان يرتدي كمامة- وكان من الصعب تمييز وجهه . وقال حركات جسده التي كانت ذكورية، أثارت الشكوك" وأضاف "لهذا السبب قرروا فحصه وهكذا تم كشف الحقيقة".