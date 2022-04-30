إسرائيل: الشاباك يؤكد أن أفعال إيتامار بن غفير تهدد "أمن الدولة"

وقال "الشاباك": "ندرك أهمية حرية التنقل بشكل عام وبحرية، وعلى وجه الخصوص لأعضاء الكنيست"

قام جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أمس الجمعة، بإصدار بيان رسمي وغير عاديًا بشأن منع عضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، الوصول لباب العامود.

وقال "الشاباك": "ندرك أهمية حرية التنقل بشكل عام وبحرية، وعلى وجه الخصوص لأعضاء الكنيست"، مشيرا إلى أنه "في نفس الوقت كانت هناك حالة استثنائية للغاية، وتم اتخاذ القرار برأي مدعوم من المخابرات، لوجود شبه يقين بحدوث ضرر كبير لأمن الدولة"، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف "الشاباك" في بيانه، "من واجبنا منع أي عمل مقدمًا قد يؤدي إلى تصعيد أمني قد يؤدي إلى إلحاق الأذى بالمدنيين والجنود والشرطة"، مؤكدا أن "سنواصل أداء واجبنا وفق القانون وتقديم آراء مهنية ومستقلة، انطلاقًا من الرغبة في منع الإضرار بأمن الدولة ومواطنيها".

وكان ايتمار بن غفير، قد أطلق حملة إعلامية ضد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، معتبرا فيه أن رئيس الشاباك أخفق في منع عمليات مسلحة والمواجهات في المسجد الأقصى.