وزير اسرائيلي: "اتفاقات أوسلو فشلت، علينا ان نفكر مجددًا في كيفية العيش الى جانب الفلسطينيين"

نحمان شاي "علينا ان نجد طريقة للعيش مع الفلسطينيين جنبًا الى جنب".

اشار وزير الشتات نحمان شاي من حزب العمل اليوم السبت، إلى العملية التي حدثت الليلة الماضية في أريئيل، وقال ان "القتلة الذين نفذوا العملية الليلة سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم كما حدث ويحدث طوال الوقت. وعشرات الآلاف من أفراد الأمن يعملون ليلة بعد ليلة للحفاظ على أمن إسرائيل، وأن حجم الرعب الذي تم احباطه هائل ولكنهن سيستمر". لذا فعلى الطرفين ايجاد طريقة جديدة للعيش جنبًا الى جنب.

وبحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري، قال الوزير شاي "حتى عملية حارس الجدار امتنعنا عن دخول المدن الرئيسية لأن التزامًا باتفاقيات أوسلو وهذا عاد علينا بالضرر. لكن برايي ان اتفاقات أوسلو فشلت، ونحن، حتى نحبط الإرهاب في شوارعنا تمكنا من توجيه ضربة قوية ومنذ ذلك الحين أصبح من الصعب السيطرة والقضاء على الأرهاب"

أخيرًا، قال الوزير: "نحن بحاجة إلى النظر إلى رؤية واسعة، شعبان يضربان بعضهما البعض منذ أكثر من قرن ولم يجدا طريقة للعيش معًا والعيش بسلام. أنا أمثل الجانب الذي يبحث عن هذا المسار، ويجب أن نفعل كل شيء في نطاق القانون والأخلاق لكبح جماح الإرهاب ومن ناحية أخرى علينا ان نجد طريقة للعيش مع الفلسطينيين جنبًا الى جنب".