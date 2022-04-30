خلال تشييع جنازة أسير الفلسطيني: اشتباكات في منطقة قلقيلية في الضفة الغربيّة ومطاردة مشتبه بهم

اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في منطقة قلقيلية خلال تشييع جنازة يحيى عدوان

خلال تشييع جنازة يحيى عدوان قائد الفصيل العسكري لكتائب شهداء الأقصى، اليوم (السبت)، اندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في منطقة قلقيلية في الضفة الغربية. وبحسب تقارير فلسطينية، أصيب أربعة فلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تواصلت مطاردة الذين نفذوا الهجوم في مدينة أرييل الليلة الماضية، كما وأغلقت جميع مداخل ومخارج بلدة سلفيت.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن عدوان، 27 عامًا، أسير أطلق سراحه قُتل في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي الليلة في عزون. وشاركت الجماهير في جنازة رسمية أقامتها السلطة الفلسطينية بسبب نشاطه في كتيبة تابعة لفتح.

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية مقتله بـ "جريمة وإعدام يعكس إخفاق المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان، وينضم إلى سلسلة عمليات إعدام نفذتها القوات الاسرائيلية". وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أيضا إن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحادث.

وقُتل حارس أمن يبلغ من العمر 23 عامًا، الليلة الماضية، عند المدخل الغربي للمدينة على يد فلسطينيين اثنين أطلقوا النار عليه من مسافة صفر وهربوا في سيارتهم. وشنت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام حملة مطاردة واسعة النطاق لمنفذي العملية.