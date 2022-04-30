زعيم حماس في غزة يلقي خطابا يدعو فيه عرب إسرائيل إلى "حمل الأسلحة والسكاكين"

ألقى زعيم حماس في غزة يحيى السنوار اليوم السبت، كلمة في قطاع غزة، خاطب فيها عرب إسرائيل "في النقب والمثلث والجليل وحيفا ويافا وعكا واللد بأن يقوموا بتجهيز الأسلحة".

وخاطب السنوار القائمة المشتركة و القائمة العربيّة الموحدة الشريكة في الحكومة برئاسة منصور عباس قائلا: "إذا شكلتم شبكة أمان لهذه الحكومة فستكون هناك جريمة لا يمكن أن نغفر لها وستشكلون إنكارا لدينكم".

واضاف السنوار" نحن جاهزون وبحماس للدفاع عن المسجد الأقصى ولن نتردد في القيام بدورنا". وتابع ان "كل فصائل المقاومة وكل السلاح العسكري جاهز لأي حملة عسكرية قد تبدأ بعد شهر رمضان وخاصة اذا دخل المستوطنون الى باحات المسجد الأقصى".