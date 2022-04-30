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القوات الإسرائيلية تلقي القبض على منفذي عملية إطلاق النار المميتة في مدينة "أريئيل"

i24news

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قوات الأمن الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس في 18 يونيو 2021
AP Photo/Mahmoud Illeanقوات الأمن الإسرائيلية خلال مواجهات مع فلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى بالبلدة القديمة بالقدس في 18 يونيو 2021

تم الاستيلاء على بندقيتي كارلو التي استخدماها. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال بعض أفراد عائلاتهم

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية  منفذي عملية إطلاق النار القاتلة في أريئيل اليوم (السبت) في منزلهما بقرية "قروات بني حسن" بالقرب من أريئيل، وسيتم نقلهما للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

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منفذا عملية إطلاق النار شابان، يبلغان من العمر حوالي 20 عامًا، أحدهما كان سجينا سابقًا في سجن إسرائيلي وليس له انتماء تنظيمي. كلاهما اعتُقلا في منـزلهما دون مقاومة. وتم الاستيلاء على بندقيتي كارلو التي استخدماها. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال بعض أفراد عائلاتهم.

ووقع الهجوم الليلة الماضية قرابة في منتصف الليل وقتل خلاله حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند الحاجز وقتل بالرصاص. كان يحمي جسديًا خطيبته التي كانت معه هناك. قامت القوات الأمنية بالبحث عن المنفذين ليلاً ونهاراً، وحتى الآن لم تعلن أي منظمة مسئوليتها رسمياً عن الحادث.