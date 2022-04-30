تم الاستيلاء على بندقيتي كارلو التي استخدماها. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال بعض أفراد عائلاتهم

اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية منفذي عملية إطلاق النار القاتلة في أريئيل اليوم (السبت) في منزلهما بقرية "قروات بني حسن" بالقرب من أريئيل، وسيتم نقلهما للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

منفذا عملية إطلاق النار شابان، يبلغان من العمر حوالي 20 عامًا، أحدهما كان سجينا سابقًا في سجن إسرائيلي وليس له انتماء تنظيمي. كلاهما اعتُقلا في منـزلهما دون مقاومة. وتم الاستيلاء على بندقيتي كارلو التي استخدماها. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال بعض أفراد عائلاتهم.

ووقع الهجوم الليلة الماضية قرابة في منتصف الليل وقتل خلاله حارس أمن يبلغ من العمر 23 عاما عند الحاجز وقتل بالرصاص. كان يحمي جسديًا خطيبته التي كانت معه هناك. قامت القوات الأمنية بالبحث عن المنفذين ليلاً ونهاراً، وحتى الآن لم تعلن أي منظمة مسئوليتها رسمياً عن الحادث.