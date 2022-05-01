الأمن المصري: داعش وراء تفجير خط غاز في سيناء

تشتبه قوات الأمن بقيام أولئك بزرع متفجرات تحت خط أنابيب في بلدة بئر العبد، واضطرت السلطات إلى وقف تدفق الغاز

أعلن الأمن المصري عن قيام عناصر تعمل في صفوف تنظيم داعش بتفجير خط أنابيب للغاز الطببيعي، السبت في الجزء الشمالي من سيناء بمصر، ما أدى إلى اندلاع حريق دون وقوع إصابات.

وتشتبه قوات الأمن بقيام أولئك بزرع متفجرات تحت خط أنابيب في بلدة بئر العبد، ودفع الانفجار السلطات إلى وقف تدفق الغاز لإخماد الحريق، بحسب أسوشييتد برس.

وعمد التنظيم في السابق إلى شن هجمات مماثلة على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، بما في ذلك انفجار في عام 2020 قال وقتها التنظيم إنه يهدف إلى تدمير خط أنابيب ينقل الغاز من مصر إلى إسرائيل.

وتعمل القاهرة على مواجهة التنظيم المتشدد بعد اندلاع الاشتباكات مع داعش في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري آنذاك محمد مرسي عام 2013.

ووضع الأمن المصري خططًا لطرد واقتلاع العناصر الموالية لداعش من سيناء بمساعدة القبائل البدوية التي تقطن المنطقة وسط إطلاق خطط تنموية للنهوض في تلك المنطقة.