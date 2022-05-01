إسرائيل تعزز جهودها الأمنية في أعقاب الهجوم على مدينة أريئيل الواقعة في الضفة الغربية

قامت القوات بتحديد منازل كل من يحيى مرعي ويوسف عاصي اللذين نفذا عملية إطلاق النار على مدخل مدينة آريئيل

قامت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، الليلة الماضية (السبت) برسم خرائط منزلي الشخصين اللذين نفذا العملية في أريئيل واعتقال 12 من المطلوبين، في خطوة ترمي إلى هدم المنزلين، بحسب الإجراء المتبع.

وتقدمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود صباح اليوم الأحد، باتجاه عدة مراكز في أنحاء الضفة الغربية لاعتقال المشتبه بهم الضالعين في نشاطات معادية ومصادرة أسلحة غير قانونية، بما في ذلك قرية قروات بني حسن والجلزون ومركة وصانور.

وقامت القوات بتحديد منازل كل من يحيى مرعي ويوسف عاصي اللذين نفذا عملية إطلاق النار على مدخل مدينة آريئيل وقتل الحارس غوليف دانيئيل فياتشيسلاف الذي افتدى خطيبته بجسده، علمًا أن الجيش واصل البحث عن الفارين إلى أن تم اعتقالهما واقتيادهما للتحقيق.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال مشتبه به بمساعدة المسلحين الذين نفذا الهجوم. واندلعت خلال ذلك أعمال شغب عنيفة في مخيم الجلزون للاجئين في منطقة لواء بنيامين الإقليمي، رشق خلالها عشرات المتظاهرين بالحجارة القوات التي ردت بتفريق المظاهرات وإطلاق النار.

كما أفضى نشاط قوات الجيش في منطقة لواء منشيه الإقليمي، إلى إلقاء القبض على خمسة من المشتبه بهم بالتورط بالإرهاب ومصادرة مسدسات وبندقية وسلاح من نوع كارلو. وتم اعتقال (12) مطلوبًا للاشتباه بضلوعهم في عمليات إرهابية في أنحاء الضفة الغربية.

وأضاف البيان "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، وتم نقل المشتبه بهم والأسلحة المضبوطة للتحقيق".