رئيس الحكومة الاسرائيلية يرد على السنوار:"لربما يشتاقون إلى حقائب الدولارات"

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حماس طالب "القائمة الموحدة" الانسحاب من الحكومة الاسرائيلية

تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت صباح اليوم خلال جلسة الحكومة لتصريحات قائد حماس يحيى السنوار السبت، حيث خاطب رئيس القائمة الموحدة منصور عباس قائلا :"إن شكلتم شبكة أمان لهذه الحكومة، ستكون هذه جريمة لا يمكن أن نغفر لها وستكون إنكارا لدينكم". بينيت قال :"يبدو لي إنه ممن الواضح تماما في هذه المرحلة أن في حماس لا يحبون هذه الحكومة، ربما يشتاقون إلى حقائب الدولارات. ولربما ببساطة لا يحبون إمكانية العمل المشترك لنا جميعا لصالح تحسين ظروف الحياة لمواطني إسرائيل العرب".

وأضاف رئيس الحكومة:" هذه نقطة هامة جدا والتي تسقط بها الأقنعة، ومن الواضح للجميع من يريد ماذا. هذا بأن حماس تريد إسقاط حكومتنا- يقول كل شيئ. وأيضا في هذا، يجب أن لا نسمح للسنوار بالفوز".

ويشار الى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار قال في كلمته أمس :"نحن في جاهزية كاملة للدفاع عن المسجد الأقصى، ونحن لن نتردد بالقيام بدورنا، كافة الفصائل والأذرع العسكرية جاهزة لأن المعركة ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان وبعد دخول المستوطنين الى ساحة المسجد الأقصى. ان اضطررنا للدفاع عن الأقصى برشقة الصواريخ الأولي ، سنطلق 1,111 صاروخا، مثل التاريخ الذي توفي به ياسر عرفات (11 نوفمبر/تشرين ثاني 2004).