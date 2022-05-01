بيوم الاستقلال الـ74 : عدد سكان إسرائيل يتجاوز تسعة ملايين ونصف

ويعيش في إسرائيل مليوني عربي يشكلون 21بالمئة من السكان و45% من اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل

بلغ عدد سكان إسرائيل 9.506 مليون نسمة، بزيادة 176 ألف شخص عن العام الماضي، ويتضح من معطيات مكتب الإحصاء المركزي التي نشرت اليوم بمناسبة عيد استقلال إسرائيل الـ74 أن في إسرائيل يعيش سبعة مليون يهودي يشكلون 73.9% من عدد السكان، في حين يعيش في إسرائيل مليوني عربي يشكلون 21.1% من مجمل السكان وهناك -478 آخرين :مسيحيون غير عرب، ابناء ديانات أخرى أو أشخاص بدون تصنيف، وهم يشكلون 5% من مجمل عدد السكان.

ويتضح من المعطيات أن 28% من السكان هم أطفال حتى جيل 14% وأن 12% من السكان هو أبناء جيل 65 فما فوق، في نهاية 2020 ، 45% من اليهود في العالم يعيشون في إسرائيل و79% من اليهود في إسرائيل هم من مواليد البلاد، في العام الماضي نما عدد السكان بنسبة 1.9%، ولد 191 ألف طفل جديد، و38 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى البلاد وتوفي حوالي 55 الف شخص.

من إقامة الدولة وصل إلى إسرائيل أكثر من 3.3 مليون مهاجر جديد بينهم 1.5 مليون (44.7%) وصلوا عام 1990، وبموجب المعطيات فإنه في عام 2030 من المتوقع ان يبلغ عدد سكان إسرائيل 11.1 مليون نسبة، في عام 2040 من المتوقع أن يبلغ عدد سكان إسرائيل 13.2 نسمة وفي يوم إستقلال إسرائيل الـ100 (2048) من المتوقع أن يبلغ عدد سكان إسرائيل 15.2 مليون نسمة.