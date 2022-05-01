هزة بقوة 3.7 درجة تضرب شمالي إسرائيل

الهزة الارضية وقعت بالقرب من منطقة نهاريا من جانب البحر

وقعت هزة أرضية صباح اليوم بدرجة 3.7 على سلم ريتختر في شمال إسرائيل، جاء هذا بحسب ما أعلنه المعهد الجيولوجي الإسرائيلي.

وبحسب النشر كان مركز الهزة على مسافة 96 كيلومتر شمالي غرب نهاريا، في البحر من جهة تعتبر غير خطيرة بالنسبة لسكان إسرائيل ولم يتم تفعيل أي إنذار في أعقابها، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الهزة لم تتسبب بأضرار وإصابات.

ووقع العام الماضي عدد من الهزات الأزضية في إسرائيل، في شباط/فبراير الماضي وقعت هزتان شمالي البلاد بفارق 12 ساعة. الهزة الاولى بقوة 3.5 والثانية بقوة 3.1، مركز الهزة في سهل منطقة بيسان وابلغ السكان انهم شعروا بالهزة الارضية.