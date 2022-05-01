الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية آرئيل

الجيش الاسرائيلي يعلن صباح اليوم عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع غزة

كشفت هيئة البث الرسمية "كان" عن تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة آرئيل منتصف ليلة الجمعة، وذكرت أن المهاجمان خرجا لتنفيذ العملية وهما يحملان مواد لإشعال حرائق حتى يقوما بإحراق سيارتهما وهي سيارة مسروقة، حيث خطط الاثنان للهجوم من مرحلة تنفيذ إطلاق النار وحتى الهروب.

وبحسب التقرير قام والد أحدهما بنقلهما بعد عملية إطلاق النار- واعتقل من قبل السلطات للاشتباه بمساعدته لهما. وعلمت "كان" أن سلاح كارلو قاما باستخدامه كان موجودا ببيت أحدهما داخل كيس، وقام الوالد بتسليم الأسلحة من مخبأها مع وصول القوات الخاصة "اليمام".

وذكرت القناة الاسرائيلية "13" أنهما خططا لعمليتهما على مدار أسابيع طويلة ، وبعد حصولهما على السلاح والسيارة المسروقة قاما بجولات استشكافية في منطقة آرئيل، وقررا تنفيذ العملية عند نقطة الحراسة الغربية منتصف ليلة الجمعة حتى لا يتواجد شخص يساعد الحراس.

وبحسب "13" فر المهاجمان بالسيارة المسروقة وبعد ربع ساعة من السفر قاما بإحراقها بالمواد المشتعلة التي معهما، وتجولا بالمنطقة واتصلا مع والد أحدهما والذي وصل الى المكان بسيارته وقام بأخذهما الى المنزل، وهذا الوالد كان قضى محكومية مدة 12 عاما في السجون الاسرائيلية بعد ارتكابه مخالفات أمنية ، واعتقل اليوم للاشتباه بمساعدته لهما.

وعلى صعيد متصل، اعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم أنه سيتم فرض إغلاق على الضفة الغربية وسيتم اغلاق المعابر مع قطاع غزة في يوم إحياء ذكرى الجنود الاسرائيليين الذين قضوا بالمعارك ويوم الاستقلال، واعتقلت القوات الأمنية صباح اليوم مشتبها بمساعدة منفذي عملية اطلاق النار في مدخل مستوطنة ارئيل وإجري مسح لمنازلهم قبل هدمها.

وخلال عمليات المسح في مخيم الجلزون قام العشرات بإلقاء الحجارة تجاه قوات الأمن الإسرائيلية، وقامت قوات الأمن بتفريقهم بوسائل لتفريق المظاهرات. كما اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية منذ صباح اليوم 12 مشتبها .