تقرير : قطر تلعب دوراً مركزيا في استقرار العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

تم تحويل حوالي 9 ملايين دولار عبر الأمم المتحدة لدعم الأيتام من عملية الجرف الصامد، وبناء خزانات وقود

أفادت صحيفة " هآرتس" الإسرائيلية، أن قطر لعبت دورًا مركزيًا في استقرار العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى "أنها تحاول التقرب من مصر والولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة، أنه كان من بين الجهود والإجراءات التي قامت بها قطر، جهود المبعوث القطري لضمان عدم امتداد الاشتباكات في يوم الأرض في مارس/آذار إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الاتصالين الذي أجراهما أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أحدهما مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والآخر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وطالب الطرفين بمنع التصعيد.

وأكدت الصحيفة، أن هذه الخطوات الأخيرة لقطر جاءت إضافة إلى المساعدات المالية التي تقدمها بالفعل للأراضي الفلسطينية، والتي بلغت نحو 3 مليارات دولار منذ عام 2012، مشيرة إلى أنه تم تحويل حوالي 9 ملايين دولار عبر الأمم المتحدة لدعم الأيتام من عملية الجرف الصامد، وبناء خزانات وقود لمحطة الكهرباء في غزة، وتوسيع ملعب كرة القدم اليرموك، وبناء مركزين بيطريين في بيت لاهيا.