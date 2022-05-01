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تقرير: بينيت يجتمع مع عباس لأول مرة بعد إعلان الموحدة تجميد عضويتها بالائتلاف الحكومي الإسرائيلي

i24news

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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزعيم القائمة الموحدة منصور عباس في الكنيست الإسرائيلي ، في القدس ، 4 نوفمبر 2021
Yonatan Sindel/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وزعيم القائمة الموحدة منصور عباس في الكنيست الإسرائيلي ، في القدس ، 4 نوفمبر 2021

يأتي الاجتماع في اطار محاولات بينيت الحفاظ على الائتلاف الحكومي وعد انسحاب الموحدة منه

أفادت القناة الإسرائيلية "13" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اجتمع اليوم مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس لأول مرة منذ إعلان القائمة الموحدة عن تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي والتي جاءت احتجاجا على الأحداث في الحرم القدسي، وكذلك على خلفية تصريحات قائد حماس في غزة يحيى السنوار والذي وصف شبكة الأمان التي تمنحها القائمة الموحدة للائتلاف الحكومة بأنها "جريمة لا يمكن أن نغفر لها". 

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رئيس القائمة منصور عباس لا يخفي رغبته العودة للاندماج في الإئتلاف الحكومي، لجني ثمار انضمامهم الى الائتلاف يحتاج منصور عباس المزيد من الوقت، وذكرت "13" إن فرضية العمل لدي قيادة الائتلاف بأنه ما دام لا يوجد هناك المزيد من المشاكل الأسبوع القادم، مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست فإن القائمة الموحدة ستعود إلى الائتلاف. 

في أعقاب تصريحات السنوار أمس ضد القائمة الموحدة،تدرس الكنيست إمكانية مضاعفة الحراسة على منصور عباس، وعقبت الكنيست على هذا للقناة وذكرت أن "الكنيست عموما لا تشارك أو تناقش بشكل علني الاعتبارات الأمنية لأعضاء الكنيست". 