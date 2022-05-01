الكويت تعتزم استثمار 750 مليون دولار في باكستان

قال محمد الفارس، إن "إنرتك" والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار شكَّلتا تحالفاً لاستكشاف الفرص في باكستان"

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار، محمد الفارس، أن كلاً من شركة "إنرتك القابضة" التابعة لهيئة الاستثمار الكويتية، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار تقدمتا بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس بنك رقمي، ومقترح بإنشاء مصنع للهيدروجين، ومدينتين ذكيتين.

وقال محمد الفارس، إن "إنرتك" والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار شكَّلتا تحالفاً لاستكشاف الفرص في باكستان"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وفي نفس السياق، كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن وجود مخططات للوحدات المدعومة من الكويت للاستثمار بعدة مشاريع في باكستان بقيمة 750 مليون دولار، مما يمثل واحدة من أكبر الاستثمارات المقترحة في الدولة الواقعة بجنوبي آسيا في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن "الاستثمارات المقترحة تعد "نعمة" لباكستان، التي تعثرت فيها الاستثمارات الأجنبية لأكثر من عقد، بسبب انقطاع الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي".

وتعمل الشركتان حالياً على إنشاء خط لأنابيب المياه بتكلفة 200 مليون دولار، وفق "بلومبيرغ".

وتأسست الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار في عام 1979 من قِبل حكومتي باكستان والكويت، وتمتلك استثمارات متعددة، من ضمنها 30 في المئة من أسهم بنك "ميزان"، الذي يعد أسرع البنوك الباكستانية نمواً من حيث الودائع.

يشار إلى أن بين الكويت وباكستان علاقات اقتصادية قوية، حيث تعد إسلام آباد أكبر مستورد للديزل من الكويت، إضافة إلى استيراد بضائع بين البلدين، مع وجود قرابة 100 ألف عامل باكستاني في الكويت.