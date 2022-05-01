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الرئيس الإسرائيلي يتصل مع الرئيس الفلسطيني وقادة الامارات والبحرين مهنئا بالعيد

i24news

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إسحاق هرتزوغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ، الضفة الغربية ، 18 أغسطس ، 2015
AP Photo/Nasser Nasserإسحاق هرتزوغ والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله ، الضفة الغربية ، 18 أغسطس ، 2015

الاتصال مع الرئيس الفلسطيني هو الأول بين هرتسوغ وأبو مازن منذ التصعيد الأمني الأخير

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الذي يبدأ غدا. 

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وخلال مكالمتهما أعرب عن تمانيه للرئيس الفلسطينني بالسلام والاستقرار في المنطقة، وهذه هي المكالمة الأولى بين الجانبين منذ بدء التصعيد في المنطقة. 

كما أجرى هرتسوغ مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة حتى يهنئهما بالعيد، وتمنى هرتسوغ خلال المكالمات مع القادة السلام والاستقرار في المنطقة، وخلال الأيام القادمة من المتوقع أن يجري مكالمات مع زعماء وقادة آخرين. 