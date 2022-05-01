الرئيس الإسرائيلي يتصل مع الرئيس الفلسطيني وقادة الامارات والبحرين مهنئا بالعيد

الاتصال مع الرئيس الفلسطيني هو الأول بين هرتسوغ وأبو مازن منذ التصعيد الأمني الأخير

أجرى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مساء اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد الذي يبدأ غدا.

وخلال مكالمتهما أعرب عن تمانيه للرئيس الفلسطينني بالسلام والاستقرار في المنطقة، وهذه هي المكالمة الأولى بين الجانبين منذ بدء التصعيد في المنطقة.

كما أجرى هرتسوغ مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة حتى يهنئهما بالعيد، وتمنى هرتسوغ خلال المكالمات مع القادة السلام والاستقرار في المنطقة، وخلال الأيام القادمة من المتوقع أن يجري مكالمات مع زعماء وقادة آخرين.