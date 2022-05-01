غانتس عن التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل:"قوتنا تتضاعف بكل مرة يتحدوننا بها"

وزير الامن الإسرائيلي يقول ان "مع تزايد التحديات الأمنية تتضاعف قوتنا أمام كل من يحاول تحدينا"

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس خلال كلمة له مساء اليوم في القيادة العسكرية الجنوبية الى التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل هذه الفترة مشددا على أنها "تنشط بصورة مركزة وبقوة لم تعهدها المنظمات الإرهابية من قبل".

وقال غانتس :"ننشط مع قوة عسكرية هجومية ودفاعية، وننشط بشكل مركز من أجل القضاء على الإرهاب في كل مكان، وفي كل ساعة وفي مواجهة كل من يثيره، ونحن نعمل بقوة لم تعرفها المنظمات الإرهابية من قبل، قوتنا تتزايد وتتضاعف في كل مرة يحاولون بها معنا، وأمام كل من يقوم بهذا".

وأضاف :"من المهم التشديد على أن ، ليس سكان غزة والضفة الغربية أو مواطني لبنان وسوريا أو ايران هم أعدائنا، أعدائنا هم المنظمات والأنظمة الإرهابية والذين يتسببون لهم بالضرر قبل أي شيء".

وتطرق وزير الامن الى التطورات في منطقة النقب وقال :"الجهاز الأمني أخذ على عاتقه أن يكون جزءا من تطوير الجنوب بسبب هذه الروح التي تقودنا في ساحة المعركة، نحن نشارك في مكافحة الجريمة بالمنطقة، نؤثر على التعليم ونحافظ على الأمن والهدوء الى جانب وضع المزيد والمزيد من القواعد والبنى التحتية في النقب".