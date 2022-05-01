رون هولداي، "آمل أن نجد العام المقبل حلاً يلائم البيئة المحيطة ولا يكون أقل إثارة ، وربما أكثر من ذلك"

أعلن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، اليوم الأحد، عن إلغاء عرض الألعاب النارية التقليدي في يوم الاستقلال ويرجع ذلك جزئيًا إلى قدامى المحاربين العسكريين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأكد رون هولداي، أن "من الأشياء التي أقنعتني وأثرت في هذا القرار، الطلبات المقدمة من طرف الجنود المصابين بعد الصدمة إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعلقة بإلغاء عرض الألعاب النارية، هي أهم الأسباب التي ساهمت في اتخاد قرار إلغاء عرض"،

وأضاف رون هولداي، "نحن حساسون لمشاعر الجمهور ، وبعد الكثير من التفكير والمداولات ، والتي تضمنت أيضًا مسحًا موسعًا ، قررت أنه لن تكون هناك ألعاب نارية في احتفالات عيد الاستقلال هذا العام"، مشيرا إلى أنه "آمل أن نجد العام المقبل حلاً يلائم البيئة المحيطة ولا يكون أقل إثارة ، وربما أكثر من ذلك"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وعادة ما يكون عرض الألعاب النارية، الذي يتم إطلاقه من سطح مبنى البلدية في المدينة البيضاء، حدثًا رئيسيًا للاحتفالات، حيث يتجمع الآلاف في ميدان رابين، أسفل المبنى، للاستمتاع بالمشهد.

يشار إلى أن عيد الاستقلال سيبدأ هذا العام مساء الأربعاء المقبل وينتهي يوم الخميس في نهاية اليوم.