وزير الخارجية الروسي : ماذا يعني أن زلنسكي يهودي؟ أيضا لهتلر كان يوجد دم يهودي

تصريحات لافروف مثيرة للجدل حول وجود عناصر نازية في أوكرانيا

اطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الليلة تصريحات مثيرة للجدل حين قال :"إن حقيقة أن زلنسكي يهودي لا تنفي وجود العناصر النازية في أوكرانيا- أعتقد أنه أيضا لهتلر يوجد دم يهودي".

وإضاف لافروف بحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان" نقلا عن مقابلة مع تلفزيون إيطالي أن "الهجمات الأوكرانية على دونباس كانت موجهة بشكل واضح لفرض الإرهاب على السكان المدنيين" وتابع "إن زلنسكي يغير مرارا وتكرارا موقفه، الأوكرانيون خربوا المفاوضات".

وقال لافروف خلال المقابلة إن "روسيا طورت سلاح فوق -صوتي لتنفيذ هجوم مضاد ضد هجوم غربي محتمل، واتهم الإعلام الغربي بأنه "يضلل الناس بشأن أهداف روسيا من الحرب".

هذه ليست المرة الأولى التي تجري بها مقارنة روسية بين القيادة الأوكرانية والجيش الاوكراني مع النازيين. في بداية الحرب قال الرئيس الروسي بوتين إن "مسار القتال يشير بأننا نحارب نازيين جدد- منظمات قومية، تشمل أيضا مرتزقة ، بما يشمل الشرق الأوسط".