أكثر من مائتي ألف مصل يؤدون صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى بالقدس

قام مؤيدو حركة حماس بتعليق ملصق جاء فيه أن "حماس تهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر"

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية، في القدس عن وصول ما يزيد عن مائتي ألف من المصلين، صباح اليوم الإثنين إلى المسجد الأقصى في مدينة القدس، للاحتفال باليوم الأول من عيد الفطر.

وقام مؤيدو حركة حماس بتعليق ملصق جاء فيه أن "حماس تهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر" إلى جانب صورة لمقاتل في الذراع العسكري وأنشدوا الأغاني لتمجيده، حسب النشر في واينت.

مع العلم أن عددًا من المصلين في الأقصى نهوا الثلاثاء زمرة من الملثمين حين قاموا بالتلويح بأعلام حماس وترديد أغاني التنظيم بعد الصلاة، كما اشتبك مئات المصلين مع الشباب الحمساويين وطلبوا من قوات الأمن الإسرائيلية أن يعالجوا أمر أولئك بأنفسهم.

وندد مصلون بأعمال الشباب الملثمين قائلين "أنتم تفسدون الصلاة، توقفوا عن ذلك. أنتم تسببون الضرر لنا، وستؤدي أعمالكم إلى إشعال المكان، والكثيرون سيتعرضون للأذى بسببكم".

وكان من الواضح أن حماس استهدف إبراز دوره ومكانته في الأقصى خلال شهر رمضان، في تحد لإسرائيل ولكن أيضًا للسلطة الفلسطينية.

وعقب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت صباح أمس الأحد خلال جلسة الحكومة على تهديدات قائد حماس يحيى السنوار السبت، لرئيس القائمة الموحدة في الكنيست منصور عباس بأن "إن شكلتم شبكة أمان لهذه الحكومة، ستكون هذه جريمة لا يمكن أن نغفر لها وستكون إنكارا لدينكم"بالقول:"يبدو لي أنه من الواضح تماما في هذه المرحلة أن في حماس لا يحبون هذه الحكومة، ربما يشتاقون إلى حقائب الدولارات. ولربما ببساطة لا يحبون إمكانية العمل المشترك لنا جميعا لصالح تحسين ظروف الحياة لمواطني إسرائيل العرب".