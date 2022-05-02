اعتقال فلسطينيين للاشتباه بقيامهما بتهريب مسدسات من الأردن

تم إلقاء القبض عليهما بالقرب من حديقة تل عراد الوطنية في النقب جنوبي البلاد، وبحوزتهم 20 مسدسًا

أعلنت سلطات الأمن الإسرائيلية الإثنين، عن تمكنها من إلقاء القبض على فلسطينيين من بيت لحم بشبهة ضلوعهما بمحاولة لتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية من الحدود الأردنية.

وتفيد الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه بهما في الثلاثينيات من العمر، وقد تم إلقاء القبض عليهما بالقرب من حديقة تل عراد الوطنية في النقب جنوبي البلاد، وبحوزتهم 20 مسدسًا قيمتها نحو 500 ألف شيكل.